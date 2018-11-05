الحزن يخيم على طلاب مدرسة بصامطة بعد وفاة معلمهم قبل الدوام الرسمي بلحظات

تركي السالم(صدى):

خيم الحزن على طلاب مدرسة في محافظة صامطة، بعدما علموا بوفاة معلمهم إثر أزمة قلبية قبل الدوام الرسمي بلحظات معدودة.

وعندما وصل خبر وفاة المعلم إلى منسوبي المدرسة التي يعمل بها منذ عدة سنوات، سيطرت حالة من الحزن الشديد على الجميع.

وعُرف المعلم المتوفي طوال فترة عمله بالجد والاجتهاد والمثابرة والعطاء، والأخلاق الرفيعة سواء مع زملائه المعلمين أو أبنائه الطلاب.