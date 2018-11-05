قبل العقوبات.. الملالي يفشل في تلقين المحتجين هتافات معادية لأمريكا

طهران(صدى):

لم يتبق على تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الكثير، ومع ذلك مازال تنظيم الملالي يحاول محاولات بائسة لخداع شعبه إعلاميًا.

فأراد النظام الإيراني تصدير صورة ” الحكومة القوية ” الغير مهتمة بالعقوبات الجديدة، من خلال حشد المظاهرات في الشوارع والمطالبة بترديد هتافات معادية للولايات المتحدة.

لكن انقلب السحر على الساحر، حيث ردد المحتجون هتافات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي شخصيا.

وأظهرت مقاطع فيديو منظم المظاهرة يهتف في مكبر صوت ضد الولايات المتحدة، أما الصوت الذي يردده من معه فيقول: ” الموت لخامنئي ” .

الجدير بالذكر أنه اليوم الأثنين ستطبق الحزمة الثانية الأكثر إيلاما لطهران من العقوبات الأمريكية، حيث تشمل قطاعي النفط والمصارف وسط توقعات بتأثيرات سلبية بالغة.