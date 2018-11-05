طلب من زميله إفساح الطريق فطعنه 3 مرات

أبوظبي(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم عامل بأحد مطاعم دبي، على طعن زميله 3 طعنات في أماكن متفرقة من جسده، بعدما طلب منه إفساح الطريق.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة العامل الذي طعن زميله عندما طلب منه السماح له بالمرور لوضع اللحوم في ثلاجة المطعم، فاستفزه وطعنه بسكين كان يستخدمه في تقطيع البصل بمخزن المطعم.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه اتجه إلى المخزن وهو عبارة عن غرفة مبردة لوضع اللحوم في الثلاجة، وكان المتهم جالساً في الوسط يقوم بتقطيع البصل، وكان الممر ضيقاً للوصول إلى الثلاجة، فطلب منه السماح له بالمرور لكن رفض المتهم وطلب منه العبور فوق أكياس من الطحين تعترض طريقه، فرد عليه المجني عليه: ” كيف أرفع الأكياس وأنا أحمل اللحوم؟ ” ،فرد المتهم بعبارة بذيئة.

وأثناء خروج المجني عليه من المخزن، فوجئ بتصويب طعنات بالسكين في رجله وبطنه، وحين حاول الدفاع عن نفسه طعنه في يده، مسببًا له عاهة مستديمة، إلى أن تم فض الشجار من قبل موظفي المطعم.