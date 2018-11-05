حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية خاصةً الأجزاء الشمالية منها (حفر الباطن، القيصومة)، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض)، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وعلى أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.