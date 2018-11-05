بالصور.. بيع رسالة انتحار بـ234 ألف يورو في مزاد علني

باريس(صدى):

حققت رسالة انتحار كتبها شاعر فرنسي 3 أضعاف الثمن الذي كان مقدرًا لبيعها في مزاد علني.

وبيعت رسالة الانتحار التي كتبها الشاعر الفرنسي شارل بودلير ” 1821 – 1867 ” في شبابه بمبلغ 230 ألف يورو، لتصبح الآن في ملكية جامع تحف فرنسي.

وكانت الرسالة قد بعثها بودلير لعشيقته الممثلة ” جين دوفال ” ليخبرها بأنه قرر الانتحار.

وجاء في الرسالة : ” عندما ستسلمكم الآنسة جين، هذه الرسالة سأكون ميتًا أقتل نفسي لأنني لم أعد استطيع العيش، فتعبي لأنام وتعبي لاستيقظ أصبح أمرًا لا يطاق ” ، مشيرًا إلى أنه يتنازل لها عن كل ما يملك.

وكتب الشاعر رسالة انتحاره وهو في عامه الـ 24، لكنه عاش بعدها 22 عامًا أخرى، لأن الطعنة التي وجهها لنفسه بالخنجر لم تكن قاتلة فكتب له عمر جديد، أبدع خلاله الكثير من روائع القصائد التي خلدت ذكره إلى اليوم.