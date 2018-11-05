قصة مقطع الثعبان الضخم المتجول بعقبة ضلع بعسير

أبها(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المتداول، لثعبان ضخم متجول في عقبة ضلع بعسير، أوضح المواطن الذي وثق المقطع تفاصيله.

وقال المواطن إنه كان في رحلة برية، بوادي ضلع ،وأثناء التنزه صعد لأعلى الجبل، فتفاجأ بوجود هذا الثعبان، وهو يلتهم فريسته وهي عبارة عن ثعبان آخر.

وأشار إلى أن الثعبان وهو يسمى بـ ” الكوبرا العربية ” ، لم يكن ضخما بالشكل الذي شاهده الناس في الفيديو، ولكن التصوير من قرب أعطى شكلاً اكبر واضخم لثعبان، وهو في حقيقة الأمر لايتجاوز طوله المترين.

ولفت إلى أنه لم يحاول قتل الثعبان، وتركه لاستكمال رحلته البرية، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن ينتشر الفيديو بهذا الشكل.

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