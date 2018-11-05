بالصور.. أول ظهور لعارضة الأزياء التي اتهمت رونالدو باغتصابها
التقطت مجموعة من الصور لعارضة الازياء الأمريكية ” كاثرين مايورجا ” التي زعمت أن اللاعب كريستيانو رونالدو اغتصبها قبل تسع سنوات.
وفي أول ظهور لـ ” مايورجا ” بعد اتهام نجم يوفنتوس بهذا العمل المشين، ظهرت مع رجل غير معروف بالقرب من منزل عائلتها في ضواحي لاس فيجاس.
يذكر أن رونالدو قد نفى هذه الاتهامات ،موضحًا أنها أثرت على حياته الشخصية خاصة علاقته بصديقته جورجينا رودريجيز، مؤكدًا أنه لم يرتكب هذه الأفعال وأن العلاقة مع مايورجا تمت بالتراضي دون أي اغتصاب.
اقرأ أيضًا:
لأول مرة.. رونالدو يعترف بتأثر حياته الشخصية بقضية ” الاغتصاب “
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20889 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اغتصاب قديم مضى مع الوقت ان كان فعلا اغتصبك