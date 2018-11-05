بالفيديو.. المطلق: الحوثيون وحزب الله هم من يروجون للمخدرات ببلادنا

عادل الحربي(صدى):

شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على ضرورة التصدي لآفة المخدرات وانتشارها.

وحذر المطلق من استهداف بلادنا وشبابنا بالمخدرات من قِبل الأعداء حزب الله والحوثيين، والتي تحول بعض الشباب إلى قنابل قابلة للانفجار في أي لحظة في أسرهم ومنازلهم.

وقال : ” هذه البلاد تُغزى بالمخدرات، ونحن نعلم الذين يصنعونها في لبنان من حزب الله الخبيث الذي يستهدفنا، والذي يروجها لنا من اليمن هم الحوثيون وغيرهم ” .

وأكد أن من يبيعون المخدرات هم يتعاونون مع الخونة من المهربين الذين يتعاونون مع أعداء هذه البلاد مقابل حفنة قليلة من المال.