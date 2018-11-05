علاء مبارك يشن هجومًا لاذعًا على الإعلام بسبب ” الأموال المنهوبة “

القاهرة(صدى):

شن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، هجومًا لاذعًا على وسائل الإعلام العربية والغربية، بسبب اتهامات نهب الأموال في عهد والده ،والتي واجه على أثرها عددًا من قضايا الفساد ونهب أموال الشعب والتلاعب بالبورصة.

وقال علاء مبارك في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” من الصعب تصديق أن كل هذه الفبركة والأكاذيب ومليارات الدولارات أخطاء غير مقصودة! وبالتأكيد لم يكن توقيت إطلاقها صدفة أيضًا! يا ترى من المسؤول وما الهدف ومن المستفيد من إطلاق وتكرار هذة الأكاذيب والمصطلحات ! أسئلة تبحث عن إجابات ” .

وأضاف : ” للأسف على مدار السنوات السابقة افتقد البعض وخاصة في الصحافة والإعلام المصري إلى الكثير من هذه القيم والمبادئ واعتمدوا على نشر كم هائل من المعلومات والقصص المفبركة لتضليل الرأي العام ” .

وتابع : ” الغريب أن كل من أطلقوا هذه المليارات هم أنفسهم من كذبوها وأنكروها فيما بعد ولكن بعد أن حققت الهدف المنشود، لقد تحمل القرن الكثير، نادي القرن وله كل الاحترام والتقدير ومحاكمة القرن وصفقة القرن وأُضيف أكذوبة القرن! وتستحق أكذوبة أموال مبارك المنهوبة لقب أكذوبة القرن بلا منافس ” .

واستكمل: ” والحقيقة أن الذي تم نهبه أكبر وأخطر بكثير من أكذوبة أموال مبارك المنهوبة وهو نهب وسرقة عقول الناس ” .