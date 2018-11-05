الجولة 8: مواجهات بلا تعادل.. والسعوديون يسجلون 42.1% من الأهداف

محمد السعران(صدى):

أحدثت نتائج الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حراكا كبيراً على مستوى مراكز سلم الترتيب، حيث صعد ترتيب سبعة فرق، فيما تراجعت سبعة أخرى إلى مراكز أقل من التي كانوا عليها قبل انطلاق الجولة، بينما ظل فريقان في مراكزهما دون تغيير.

واعتلى فريق الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية الجولة الثامنة وهو الذي كان في المركز الثاني عقب فوزه على القادسية بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة 21 من سبع لقاءات مع تبقي مباراة مؤجلة له، وبفارق نقطتين عن وصيفه الأهلي الذي تقدم خطوة واحدة في الترتيب، إثر فوزه بهدفين دون مقابل على فريق النصر الذي حل مكان الأهلي في المركز الثالث، فما استمر الوحدة في مركزه الرابع برصيد 15 نقطة رغم خسارته من فريق الشباب بهدف وحيد، إلا أن فارق الأهداف حسم الترتيب بينه وبين الشباب الذي صعد إلى المركز الخامس بنفس الرصيد النقطي.

الاتفاق هو الآخر خسر مقعده في المركز الخامس ليتراجع مركزاً واحداً برصيد 14 نقطة عقب خسارته أمام الفيصلي بخمسة أهداف مقابل هدف، والحال ينطبق أيضاً على فريق التعاون الذي احتل المركز السابع بـ 12 نقطة نتيجة خسارته من فريق أحد بهدف وحيد، فيما صعد الفيصلي من المركز العاشر إلى الثامن بعشر نقاط، متقدماً على الفتح صاحب النقاط التسع والذي تراجع للمركز التاسع بخسارته من الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز الرائد على الاتحاد ليصعد إلى المركز العاشر بثمانية نقاط.

وشهدت المراكز الستة الأخيرة دخول نادي الحزم إلى المركز الحادي عشر بسبب خسارته من الباطن بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 8 نقاط وبفارق الأهداف عن الرائد، بينما رفع الفيحاء رصيده إلى سبع نقاط عقب فوزه على الفتح ليصعد إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن الباطن الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي بفوزه على الحزم محتلاً المركز الثالث عشر، وتمكن أحد من التقدم خطوة واحدة بفوزه على التعاون ليصل إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر، بينما تراجع القادسية ثلاث مراكز في سلم الترتيب ليحتل المركز الخامس عشر بعد أن كان في المركز الثاني عشر قبل انطلاق الجولة، وذلك نتيجة خسارته من الهلال، فيما بقي الاتحاد في المركز السادس عشر دون تغيير بنقطتين نتيجة خسارته من الرائد.

وشهدت الجولة الثامنة تسجيل 19 هدفاً، منها ثمانية أهداف بالقدم اليمنى ومثلها بالقدم اليسرى وثلاثة أهداف بالرأس، فيما تم تسجيل هدفين من ركلات ثابتة، وستة أهداف من خارج منطقة الجزاء، ولم تسجل الجولة أي نتيجة تعادل سواء كانت سلبية أو إيجابية، حيث سجلت اللقاءات الثمانية فوز طرف ضد آخر، حيث سجل اللاعبون السعوديون 8 أهداف، مقابل 11 هدفاً سجلت بواسطة المحترفين الأجانب.

وتعتبر نتيجة (1-0) هي الأكثر تكراراً في لقاءات الجولة بمعدل ثلاث لقاءات، في الوقت الذي تم تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من اللقاءات الثمانية، منها هدف واحداً خلال الدقائق 15- 30، وهدفين خلال الدقائق 30 – 45، بينما تم تسجيل 16 هدفاً في الشوط الثاني، بواقع ثلاثة أهداف خلال الدقائق 45 – 60، و 6 أهداف خلال الدقائق 60 – 75، و7 أهداف خلال الدقائق 75 – 90.

ومرر لاعبو أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 6040 تمريرة خلال الجولة الثامنة، منها 4753 تمريرة ناجحة، منها 103 تمريرة ناجحة لعبدالله عطيف لاعب خط وسط الهلال كأعلى رقم في الجولة، يليه ساندرو مانويل محترف نادي التعاون بـ 80 تمريرة، ومحمد كنو لاعب وسط الهلال بـ 69 تمريرة.

ووصل عدد الأهداف التي تم تسجيلها خلال الجولات الثمانية الماضية 178 هدفاً خلال 63 مباراة مع وجود لقاء مؤجل يجمع الهلال بالاتفاق، بمعدل 2.82 هدفا في كل لقاء.