فتاة تطلب الطلاق بعدما اكتشفت خيانة زوجها مع شقيقتها
لجأت فتاة مصرية إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق بعدما اكتشفت خيانة زوجها مع شقيقتها في منزلها بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد 9 سنوات من الزواج.
وقالت الفتاة: عمري ما كنت اتخيل اني اشوف اختي في حضنه وهما سوا.. مش قادرة انسى المشهد ده أبدا.. حسيت اني روحي بتتخلع من صدري.. إزاي اختي اللي استأمنتها على بيتي وقعدتها مع زوجي بعد ما جوزها طلقها ورماها في الشارع.. ازاي تخوني بالشكل ده.
وأضافت: طلبت منه مشوفش وشه تاني.. ولو عايز ولاده يشوفهم في النادي أو عند أهله.. لكنه رفض يطلقني فلجأت للمحكمة عشان مش حقدر أقعد على ذمة راجل زي ده.
انسان[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 30 دقيقة
مطلقه والشيطان وزوجك ولوحدهم في البيت
بالله وش تتوقعي؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان الله في عونك ياأختاه وإنتقم لك منهما عاجلاً غير آجل يارب حسبي اللّهم نعم الوكيل فيه وفيها قاذورات –اللّه يعوضك باأحسن واشرف منه ربك كريم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37619 ] نشر منذ 15 دقيقة
موسوسه😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57715 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 6 دقائق
يااخ إنسان حكم الظروف أختها مالقت مكان تروح له طبيعي تحتويها في بيتها وين الإيمان وين الخوف من اللّه ليش حيوانات _اكرمك الله_ ؟؟؟ حسبي الله عليهم بس
أبو خالد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 دقيقتين
القرني كل شي عنده مسخرة وضحك كلمة طيبة مايعرف يحكي 😕😕بالنسبة للموضوع اخلعيه وخليه يعيش في الحرام إبن الحرام