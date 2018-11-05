فتاة تطلب الطلاق بعدما اكتشفت خيانة زوجها مع شقيقتها

القاهرة(صدى):

لجأت فتاة مصرية إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق بعدما اكتشفت خيانة زوجها مع شقيقتها في منزلها بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد 9 سنوات من الزواج.

وقالت الفتاة: عمري ما كنت اتخيل اني اشوف اختي في حضنه وهما سوا.. مش قادرة انسى المشهد ده أبدا.. حسيت اني روحي بتتخلع من صدري.. إزاي اختي اللي استأمنتها على بيتي وقعدتها مع زوجي بعد ما جوزها طلقها ورماها في الشارع.. ازاي تخوني بالشكل ده.

وأضافت: طلبت منه مشوفش وشه تاني.. ولو عايز ولاده يشوفهم في النادي أو عند أهله.. لكنه رفض يطلقني فلجأت للمحكمة عشان مش حقدر أقعد على ذمة راجل زي ده.