26 دقيقة مصورة.. صاحب محل ملابس حريمي يهتك عرض النساء دون علمهن

القاهرة(صدى):

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على صاحب محل ملابس حريمي؛ لقيامه بتصوير النساء أثناء تغيير ملابسهن في ” البروفة ” الخاصة بالمحل.

وتفصيلًا، تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من سيدة يفيد بأنها اكتشفت أن صاحب محل ملابس حريمي يتلصص عليها داخل البروفة وأنها عثرت على هاتفه المحمول وتحتفظ به.

على الفور انطلقت قوة من الشرطة لمكان الواقعة للقبض على الرجل، الذي اعترف بأنه سجَّل 5 مقاطع فيديو للسيدات وهن يبدلن ملابسهن، نافيًا أن يكون قد ابتزهن لأنه يريد التسلية فقط.

” 26 دقيقة مدة مقاطع الفيديو التي تحفظت عليها نيابة القاهرة الجديدة ” برئاسة المستشار محمد سلامة، كما نسبت النيابة له تهمتي التحرش وهتك العرض.