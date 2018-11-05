مدني المدينة يكشف حقيقة وفاة شخصين إثر تعرضهما لصاعقة رعدية بـ ” ينبع الصناعية “

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني حقيقة تعرُّض شخصَيْن لصاعقة رعدية في حي البثنة بمدينة ينبع الصناعية، أدت لوفاتهما أثناء هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وأوضح ” الجهني ” في تصريحات صحفية أن الخبر المتداوَل ليس له أساس من الصحة، مبينا بأن مركز التحكم بالدفاع المدني بينبع لم يتلقَّ أي بلاغ عن أي صاعقة رعدية.

وأشار المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة إلى أنه لم ينتج من الحالة الجوية التي تعرضت لها المحافظة أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

جاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مواطنَيْن بعدما سقطت عليهما صاعقة رعدية بحي البثنة بمدينة ينبع الصناعية مساء أمس السبت.