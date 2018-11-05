بالفيديو.. ” الأرصاد ” تكشف حقيقة التعاون مع التعليم أثناء الحالة المطرية بالمملكة

الرياض(صدى):

قال ” حسين القحطاني ” الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إن الحالة المطرية مستمرة حيث تشهد الأن المنطقة الشرقية بالمملكة بالإضافة إلي أجزاء من منطقة القصيم، أمطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتظل هذه الحالة يوم غدًا أيضًا وتشمل المرتفعات الجبيلة من منطقة الطائف وجازان ووصولًا إلى المناطق الساحلية بهذه المرتفعات لافتًا إلى أن هذه الحالة ستنتهي يوم الأربعاء القادم.

وأضاف ” القحطاني ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” معالي المواطن ” المذاع عبر فضائية ” MBC ” ، إن الأرصاد لديها ألية معنية بالظواهر الجوية ومصادق عليها من 22 جهة رسمية ومنها ” وزارة التعليم ” ، وذلك لتحديد ألية التعامل أثناء الظواهر المختلفة سواء كانت ” الأمطار الغزيرة، إنخفاض درجات الحرارة، إنعدام الرؤية، أو الرياح النشطة ” .

وأكد ” القحطاني ” ، أن كافة الجهات الرسمية تتفاعل مع تنبيهات الأرصاد بما في ذلك وزارة التعليم، لافتًا إلى أن مطالبات الطلاب و المعلمين بالحضور والمداومة أمر داخلي في الوزارة.