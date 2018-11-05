بالفيديو.. الأمير فيصل بن عبدالرحمن ينقذ مواطن من السيول في الرياض

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو موقف بطولي للأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وهو ينقذ مواطن في سيول الطوقي شمال شرق الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأعلنت الأرصاد عن حالة الطقس غدًا أذ تتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المناطق التالية: الشرقية خاصًة الأجزاء الشمالية منها (حفر الباطن-القيصومة)، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.