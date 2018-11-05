بالفيديو.. الأمير فيصل بن عبدالرحمن ينقذ مواطن من السيول في الرياض
أظهر مقطع فيديو موقف بطولي للأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وهو ينقذ مواطن في سيول الطوقي شمال شرق الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة.
وأعلنت الأرصاد عن حالة الطقس غدًا أذ تتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المناطق التالية: الشرقية خاصًة الأجزاء الشمالية منها (حفر الباطن-القيصومة)، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.
تداول مغردين مقطع بطولي للإمير
فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ينفذ مواطن في سيول الطوقي شمال شرق #الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة .
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.#السعودية #فيصل_بن_عبدالرحمن_ينقذ_غريق#فيصل_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/s1QZ27kY1q
— مغردون للوطن (@wa6ani_1) November 4, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57715 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو ,,