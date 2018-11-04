‏ ‏مساعدة مدير تعليم الطائف تدشن مبادرة امومه للمعلمات بمدينة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دشنت مساعدة المدير العام للتعليم بالطائف الاستاذة مها بنت طاهر الزايدي صباح اليوم الاحد مبادرة امومه والذي يُعقد بإدارة التدريب والابتعاث بنات وبالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل وتهدف مبادرة امومه إلى تأهيل الأمهات للتعامل مع ابناءهن من الطفولة وحتى سن الرجولة من خلال برامج تدريبيه ومعارف تربوية .

و بدأ التدشين بكلمة افتتاحية لمديرة إدارة التدريب والابتعاث بنات الأستاذة لطيفة العتيبي رحبت خلالها بالحاضرات ثم كلمة لراعية حفل التدشين مساعدة المدير العام للتعليم بالطائف بعد ذلك تم استعراض خطة مبادرة امومه للحاضرات بعد ذلك كلمة للمتدربات اللاتي شكروا من خلالها مدربات امومه وإدارة التدريب والابتعاث بنات على إقامة المبادرة .

يذكر أن برنامج أمومه يقام برعاية كريمة من مؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية .