ضمن فعاليات منتدى أسبار 2018 تتويج 5 فائزين بجائزة ” أفكار المستقبل “

سعيد العجل(صدى):

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الفائزين بجائزة ” أفكار المستقبل ” ، التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي 2018 ” عصر المستقبل، السعودية غداً ” ، الذي انطلقت فعالياته بالرياض أمس.

وضمت القائمة 5 فائزين من مختلف مناطق المملكة ,حيث فاز حسن محمد باصي من جدة بجائزة ” الطاقة في المستقبل ” عن ابتكاره ” رفع كفاءة الخلايا الشمسية ” ، فيما حصلت هنادي يحيى القحطاني من الرياض على جائزة ” الصحة في المستقبل ” عن ابتكارها ” جهاز تنظيم وتقسيم مواعيد أدوية المرضى ” ، بينما ذهبت جائزة ” الصحة في المستقبل ” لعبداللطيف عايش المرعشي من جدة عن ابتكاره “جهاز طبي لقياس ١٢ مؤشر حيوي في الأماكن العامة ” ، وتوجت غادة حماد المطلق من الهفوف, بجائزة ” التقنية في المستقبل ” عن ” جهاز استدعاء آلي في السيارات يساعد على إنقاذ المصابين بالحوادث المرورية ” ، وأماني شليان الغانمي من جدة بجائزة ” البيئة في المستقبل ” عن ابتكارها “الصنبور الذكي” وهو تقنية بسيطة تتحكم في درجة حرارة المياه المطلوبة وتمنع جريان المياه من الصنبور لحين التحقق من درجة حرارتها لتوفير الهدر والحماية من الاصابات.

وقدم عضو مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي 2018 رئيس اللجنة العلمية المهندس سامي عمر الحصين التهاني للفائزين، مؤكداً أن الجائزة تتويج لجهود ومثابرة الفائزين في المسابقة .

وأضاف الحصين أن المسابقة طرحت للمواطنين والمقيمين في المملكة، من كافة الفئات العمرية والغرض منها مشاركة المواطنين في صنع المستقبل مبيناً أن عدد الذين شاركوا فيها بلغ ما يزيد عن 170 مشاركاً ومشاركة.