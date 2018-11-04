الكفاح القابضة: وظائف إدارية شاغرة للرجال بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الكفاح ” القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، اليوم الأحد، عن توفّر عد من الوظائف الإدارية للرجال من حمَلة درجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في مدينة الدمام.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى يوم 3 يناير القادم، وأن الوظائف المتاحة تحت اسم ” موظف مبيعات- تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، مدير المشتريات- تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، الإلكترونيات، وعدد 3 وظائف ” مدير المشتريات ” درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .