” الانضباط ” تغرم الأهلي والنصر بـ150 ألف ريال

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أربعة قرارات بتغريم أندية الأهلي والنصر.

وألزمت اللجنة، النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لتأخر إدارييه عن الموعد المحدد لتسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة للمراقب وذلك خلال مباراة فريقه مع فريق نادي النصر دوريًا.

كما ألزمت، مدير فريق النادي الأهلي موسى المحياني بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال لتصرفه بشكل فيه انتقاص من الاحترام الواجب لمراقب المباراة وذلك قبل بداية مباراة فريقه مع نادي النصر دوريًا.

وقررت اللجنة، تغريم نائب رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، بغرامة مالية قدرها (20,000) ريال لدخوله إلى مضمار الملعب وإجرائه مقابلة إعلامية وذلك بعد نهاية مباراة فريقه مع نادي النصر دوريًا.

وأخيرًا، ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال لقذف جمهوره عدد 14 عبوة مياه على مضمار الملعب وذلك بعد نهاية مباراة فريقه ضد النادي الأهلي دوريًا.