أندية المحترفين تحتفي بفوز ” الأخضر ” بكأس آسيا

طلال الغامدي(صدى):

أحتفت أندية دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، اليوم الأحد، بفوز المنتخب السعودي تحت 19 عامًا على نظيره الكوري الجنوبي، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لكأس آسيا للشباب لكرة القدم التي أقيمت في إندونيسيا 2018.

وهنأ عدد من حسابات الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، المنتخب الوطني الشاب بالإنجاز الجديد الذي حققه بحصوله على لقب البطولة بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم ” بولندا 2019 ” .

وكتب نادي الهلال عبر حسابه ” أبطال، أبطال، دام عزّك يا بلادي ” ، في حين غرد حساب نادي الأهلي قائلًا ” السعوديون أبطال آسيا ” .

وقال حساب نادي ” النصر ” في تغريدته: ” منتخبنا الوطني للشباب بطلاً لكأس آسيا، ألف مبروك للوطن ” ، وعبر نادي الاتحاد قائلًا: ” ألف مبروك لأخضر الشباب أبطال كأس آسيا ” ، فيما علق نادي الشباب على هذا الإنجاز ” إن كنتي ناسيه، هذا الأخضر يا آسيا ” .

وتفاعل نادي الباطن عقب تحقيق المنتخب السعودي للشباب اللقب الآسيوي حينما ذكر ” مبروك يا أغلى شعار.. يا سعودي يا أفضل منتخب “.

وتم التغريد حساب نادي التعاون، ” ألف مبروك يا وطن شبابنا أبطالاً لآسيا “، فيما غرد حساب نادي الفيصلي موضحاً ” للمرة الثالثة.. الأخضر الشاب بطلاً لآسيـا.. ألف مبرووووك يا وطـن “.

في المقابل أشار نادي الإتفاق في تغريده على حسابه ” ألف مبروك لمنتخبنا الأخضر الشاب كأس آسيا للشباب 2018 ” .