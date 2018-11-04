بالفيديو.. كتابات كتبها الصحابة على صخور بالمدينة المنورة ولازالت واضحة
أظهر مقطع فيديو متداول، كتابات كتبها الصحابة رضي الله عنهم على صخور جبل في المدينة المنورة ولازالت واضحة حتى اليوم. بالرغم من التغيرات المناخية وهطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.
وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسأل بعضهم عم اسم الجبل في المدينة المنورة، حيث لم يتضح من الفيديو اسمه.
ويذكر أن المملكة تشهد سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق، مما يؤدي إلى تساقط الصخور.
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 12 دقيقة
رضي الله عنهم جميعاا صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 11 دقيقة
رضي الله عنهم جميعاا صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم