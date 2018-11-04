بالصور الشباب يعاود تدريباته بحضور ” البلطان “

نواف السالم(صدى):

عاود فريق نادي الشباب لكرة القدم عصر اليوم الأحد، تدريباته، على ملعب النادي الرديف، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة يوم أمس ، وسط حضور رئيس مجلس إدارة ‎الشباب الأستاذ ‎خالد البلطان.

‏ استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بقيادة مدرب اللياقة ماركال الذي ركز على اللف حول الملعب.

عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين أخضعهم لتطبيق تدريبات فنية منوعة عبر لعب الكرة الطائرة بالرأس والأرجل، ثم أجرى المدرب تدريبات فنية وتكتيكية خفيفة في منتصف الملعب، وذلك بعد أن قسم الفريق لمجموعتين .