صاحب مطعم يقتل رجل ويقدمه لزبائنه

بانكوك(صدى):

قدم صاحب مطعم نباتي في بانكوك لحم رجل قتله لزبائنه في طبق النودلز، وسط تذمر رواد المطعم للموظفين بعدما عثروا على اللحم داخل أطباقهم المفترض أن تكون نباتية.

وعثر رجال الشرطة إثر هروب صاحب المطعم على جثة رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، كان قد تلقى ضربة قاسية على رأسه وطُعن حتى الموت في خزان للصرف الصحي بالمطعم، مشيرين إلى أن صاحب المطعم، وهو القاتل المزعوم، قام بتقديم لحم الرجل للزبائن.

يذكر أنه لا توجد أي معلومات تفيد عما إذ قام الزبائن باستهلاك اللحم البشري.