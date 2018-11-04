مواطن يبلغ لنقل مسنة من المنزل.. وآخر تتعطل مركبته
باشرت الجهات المختصة، بلاغ من مواطن يطلب فيه المساعدة لنقل والدتها من منزلها إلى منزل آخر.
وقال مركز العمليات الأمنية عبر موقع ” تويتر ” : ” بلاغ من مواطن بطلب المساعدة لنقل والدته (طاعنة بالسن) من منزلها إلى منزل آخر في الحي بمحافظة الطائف.. باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني ووزارة الصحة وتم نقلها ” .
وفي سياق آخر، باشرت الجهات المختصة بلاغ عن تعطل مركبة بسبب نفاذ البطارية بطريق مكة-المدينة.
وقال المركز : ” بلاغ من مواطن عن تعطل مركبته بسبب نفاذ البطارية بطريق مكة-المدينة.. تم إحالته للجهات المختصة وتم إنهاء الحالة ” .
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