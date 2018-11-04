مواطن يبلغ لنقل مسنة من المنزل.. وآخر تتعطل مركبته

نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات المختصة، بلاغ من مواطن يطلب فيه المساعدة لنقل والدتها من منزلها إلى منزل آخر.

وقال مركز العمليات الأمنية عبر موقع ” تويتر ” : ” بلاغ من مواطن بطلب المساعدة لنقل والدته (طاعنة بالسن) من منزلها إلى منزل آخر في الحي بمحافظة الطائف.. باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني ووزارة الصحة وتم نقلها ” .

وفي سياق آخر، باشرت الجهات المختصة بلاغ عن تعطل مركبة بسبب نفاذ البطارية بطريق مكة-المدينة.

وقال المركز : ” بلاغ من مواطن عن تعطل مركبته بسبب نفاذ البطارية بطريق مكة-المدينة.. تم إحالته للجهات المختصة وتم إنهاء الحالة ” .