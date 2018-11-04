” موبايلي ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في شركة موبايلي للاتصالات، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

1- المدير التنفيذي لإدارة الأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

2- أخصائي الخدمات الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

وأعلنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا..