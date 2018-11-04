بالفيديو.. أمير نجران في عزاء قبيلة بلحارث: انتم في قلب الملك سلمان وولي العهد

نايف السالم(صدى):

رد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران خلال قيامه بأداء واجب العزاء لقبيلة بلحارث في وفاة والد عضو لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، صالح بن فهيد الحارثي، اليوم الأحد، على قولهم: إن حب ولاة الأمر في دمائنا.

وقال الأمير لدى زيارته منزل الفقيد للتعزية في وفاته: قولكم إن حب ولاة الأمر في دمائكم.. أقول نعم.. لأنكم في قلب سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وأعرب ذوو المتوفيين وأعيان قبيلتي آل سدران وبلحارث عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران على تقديمه العزاء.