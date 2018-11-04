زرع رئتي ” مدخنة ” لسيدة يتسبب في وفاتها

باريس(صدى):

خضعت امرأة في فرنسا، لعملية زرع رئتين خاصتين بسيدة مدخنة، بعد معاناتها من التليف الكيسي، الأمر الذي ترتب عليه إصابتها بالسرطان، رغم وجود دراسة تحذر من خطر زرع أعضاء كهذه.

وكشف دراسة لقاعدة المتبرعين، أن الرئتان تم أخذهما من امرأة في السابعة والخمسين كانت تدخن علبة سجائر يوميًا منذ 30 عامًا، ورغم هذا لم تظهر الفحوص التي أجريت لدى وفاة المتبرعة سريريًا وجود أي خلل.

ودخلت المريضة التي زرعت لها الرئتان إلى قسم الأورام السرطانية وتوفيت بعد شهرين جراء سرطان الرئة، وأظهرت الدراسة أن الأعراض تشبه كثيرًا تلك الناجمة عن سرطان سببه التدخين.