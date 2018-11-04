جامعة الملك عبدالله للعلوم: وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، اليوم الأحد، على توافر وظائف إدارية وهندسية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت ” الجامعة ” ، أنّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى ” مدير الفئة- المشتريات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في المشتريات، أو المجالات ذات الصلة، وأخصائي إدارة تكنولوجيا المعلومات والجودة: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، وأخصائي تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، وتكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير، ومهندس تصميم- النماذج: درجة البكالوريوس أو الماجستير في التصميم الصناعي، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية.

وأشارت ” الجامعة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط الأتي:هنـــــا..