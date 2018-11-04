الجامعة الإسلامية تعتمد تدريس ” التاريخ السعودي ” في جميع الكليات

علي القحطاني(صدى):

اعتمد مجلس الجامعة الإسلامية، تدريس مقرر جديد تحت اسم ” تاريخ المملكة العربية السعودية ” ، على أن يكون ضمن متطلبات إتمام الدراسة في مرحلة البكالوريوس في جميع الكليات.

وصرَّح معالي مدير الجامعة، الدكتور حاتم المرزوقي، بأن المقرر ضمن خطة تطويرية شملت جوانب إدارية وتعليمية، يتم تطبيقها وتحديثها باستمرار بما يواكب طبيعة الحركة التعليمية في التعليم العالي.

وأضاف: ” على الجامعة مسؤولية أن توضح لطلابها مسؤولية المملكة لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين ورعاية الأماكن المقدسة وتسخير إمكاناتها لنشر الإسلام ومساعدة البشرية من خلال تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش، اقتداء برسولنا عليه السلام ” .

وأشار إلى أن المقرر يهدف إلى تعزيز جوانب الولاء والانتماء للوطن وتوضيح مكانة ودور المملكة في القضايا العربية والإسلامية والدولية، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 باعتبار السعودية ” العمق العربي والإسلامي ومحور ربط القارات الثلاث ” .

وتركز الخطة التطويرية على تبيان مكانة المملكة الدينية والسياسية والاقتصادية، وبيان الجهود التي بذلها حكام هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها حتى اليوم.