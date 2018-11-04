شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة بحائل والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل،مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى مشغل ثالث- أنابيب (حائل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة،،ومهندس تفتيش- المواد (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص المواد الكيميائية، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأكدت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 نوفمبر 2018م؛ مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .