وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف صحية شاغرة لديه للسعوديين.

وأوضح المستشفى أن الوظائف حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في تخصصات محددة، مشيرًا إل أن العمل سيكون بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن الوظائف هي: مدرب ثالث المحاكاة السريرية الإكلينيكية: درجة البكالوريوس في المجالات الطبية، أو الرعاية الصحية ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير، و مدرب أول المحاكاة السريرية الإكلينيكية: درجة الماجستير في المجالات الطبية، أو الرعاية الصحية ذات الصلة، أو درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

وتابع أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم وحتى تاريخ 9 نوفمبر 2018م، من خلال الرابط: هنــــــا..