صلة: وظائف إدارية شاغرة للنساء بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت ” شركة صلة ” المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، اليوم الأحد، عن توافر وظائف إدارية للسعوديات، على مسمى ” ممثلة خدمة عملاء ” ؛ للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في منطقة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، والأفضلية لمن تمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وأشارت ” الشركة “، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــا..