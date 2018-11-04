بالفيديو.. معلمة متضررة من عدم تعليق الدراسة تحكي معاناتها

علي القحطاني (صدى):

تحدثت أم أميرة معلمة متضررة من عدم تعليق الدراسة، عن معاناتها للوصول إلى المدرسة التي تعمل بها في ظل سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، اليوم الأحد.

وقالت المعلمة خلال مشاركتها في برنامج ” معالي المواطن ” ، نزل علينا الأمطار والصخور في العقبة وعيشنا لحظات لايمكن أن انساها في حياتي.

وأضافت : روحنا وقعنا ومشينا من المدرسة بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والصخور.

في حين قال الكاتب خالد السليمان: مسألة تعليق الدراسة ليست مرتبطة بالطلاب والمدارس فقط بل مرتبطة بسلامة الحركة المرورية.

ويذكر أنه تم تعليق الدراسة اليوم الأحد، في مكة المكرمة وجدة وبعض الجامعات، بسبب الأحوال الجوية.

أم أميرة معلمة متضررة من عدم تعليق الدراسة تحكي معاناتها لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/vztfv3Tr5U — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 4, 2018