الحوثيون يكشفون مصير شقيق الرئيس اليمني بعد أنباء عن مقتله

فهمي محمد(صدى):

كشفت مليشيا الحوثي الإرهانية، اليوم الأحد، عن مصير شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور هادي، وكيل الأمن السياسي في عدن ولحج وأبين، بعد انتشار أنباء عن مقتله.

واطمأنت أسرة ناصر عليه من خلال اتصالًا هاتفيًا لمدة 3 دقائق، قال لهم فيها أنه بخير.

يذكر أن ناصر منصور هادي وقع في الأسر عام 2015، بعد أن نصب له مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران كمينًا قرب قاعدة العند الجوية.