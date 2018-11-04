أمير تبوك يهنئ المستشار آل الشيخ بفوز المنتخب السعودي بكأس آسيا

محمود البلوي(صدى):

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك معالي المستشار بالديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بمناسبة حصول المنتخب السعودي تحت سن التاسعة عشر لكرة القدم على كأس بطولة آسيا للشباب 2018م.

وقال سموه في برقية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : يطيب أن أعرب لمعاليكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حصول منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 19 عام على بطولة كأس آسيا للشباب 2018م والذي يجسد مايحظى به قطاع الرياضية والشباب بالمملكة من دعم وأهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – سائلاً المولى القدير مزيد التوفيق. كما هنأ سموه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ قُصي الفواز ورئيس بعثة المنتخب الكابتن حمزه ادريس وطالب سموه بنقل التهنئة للجهازين الاداري والفني واللاعبين