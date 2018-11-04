مي العيدان تنتقد ألفاظ مشاعل الشاحي مع زوجها

أميرة خالد(صدى):

علقت الإعلامية ” مي العيدان ” ، اليوم الأحد، على طريقة تعامل الثنائي الإماراتي ” مشاعل الشحي ” وزوجها ” أحمد خميس ” ، بعد قيامه بتوجيه لفظ غير لائق لزوجها على الهواء أثناء لقاء إذاعي لهما.

وقالت ” العيدان ” عبر حسابها على ” سناب شات ” : ” في مقولة اشتهرت من كام سنة وهي أن لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، وأنا بقول لا تجعلوا من قليلي الأدب مشاهير، مضيفة يعني هادا بذمتكم الكابلز الإماراتي مع احترامي لأهل الإمارات جميعًا، هل هادا الشئ الذي يستحق يكون استاندر والناس تنعجب فيه، هل واحدة تقول حق زوجها جب (أخرس) وهي تدري أنه في تصوير وإعلام، هل هادا الأخلاقيات اللي تبون تسود، أني واحدة تقول لزوجها يلا جب أي (أخرس)”.

وتابعت ” العيدان ” : ” يعني ما يصير يا جماعة شنو هالأخلاقيات، يعني ما أدري الأخت ” مشاعل الشحي ” هل أبوها علمها، أني أنتي لما تروحين بيت راجلك تقوليله جب، لا تنفع لا غشمرة ولا حتى أي مبدأ من مبدأ الضحك هذه إهانة ” .

واختتمت : ” أنا والله العظيم قعدت مع راجلي ١١سنة ما بعمري قولتله جب ولا هو قالي جب، مايصير إذا راح الاحترام بين الزوجين ” .