مي العيدان تنتقد ألفاظ مشاعل الشاحي مع زوجها
علقت الإعلامية ” مي العيدان ” ، اليوم الأحد، على طريقة تعامل الثنائي الإماراتي ” مشاعل الشحي ” وزوجها ” أحمد خميس ” ، بعد قيامه بتوجيه لفظ غير لائق لزوجها على الهواء أثناء لقاء إذاعي لهما.
وقالت ” العيدان ” عبر حسابها على ” سناب شات ” : ” في مقولة اشتهرت من كام سنة وهي أن لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، وأنا بقول لا تجعلوا من قليلي الأدب مشاهير، مضيفة يعني هادا بذمتكم الكابلز الإماراتي مع احترامي لأهل الإمارات جميعًا، هل هادا الشئ الذي يستحق يكون استاندر والناس تنعجب فيه، هل واحدة تقول حق زوجها جب (أخرس) وهي تدري أنه في تصوير وإعلام، هل هادا الأخلاقيات اللي تبون تسود، أني واحدة تقول لزوجها يلا جب أي (أخرس)”.
وتابعت ” العيدان ” : ” يعني ما يصير يا جماعة شنو هالأخلاقيات، يعني ما أدري الأخت ” مشاعل الشحي ” هل أبوها علمها، أني أنتي لما تروحين بيت راجلك تقوليله جب، لا تنفع لا غشمرة ولا حتى أي مبدأ من مبدأ الضحك هذه إهانة ” .
واختتمت : ” أنا والله العظيم قعدت مع راجلي ١١سنة ما بعمري قولتله جب ولا هو قالي جب، مايصير إذا راح الاحترام بين الزوجين ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11220 ] نشر منذ 2 ساعتين
11سنه ماقصراذا انتي باقي معه😊😂استغفرالله😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57693 ] نشر منذ 1 ساعة
جليلة الحيا ,,
دهــر⏳[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه جنـوبية❤هااه ضحـية جـديـدة😅😅 أكيـد شيـخ غيـري البوصلـة😂😂😂😘😘😘
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34018 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب
انسان[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 15 دقيقة
غارات بس ماودها تقول