طائرات دعم الشرعية في اليمن تستهدف تجمعاً لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران

عدن(صدى):

أستهدفت طائرات دعم الشرعية في اليمن في غارات جوية تجمعاً لميليشيا الحوثي الإنقلابية ، المدعومة من إيران في أطراف مديرية حيران شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري يمني، في المنطقة العسكرية الخامسة : إن طائرات دعم الشرعية رصدت تجمعاً لميليشيا الحوثي في قرية المقاطعة على أطراف مديرية حيران واستهدفتهم بغارات جوية، مشيراً إلى أن الغارة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عربة ” بي . ام . بي ” في الموقع .

وفي السياق ذاته شن الجيش الوطني قصفاً مدفعيًا استهدف مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في محيط قرية العوجاء ومزارعها غرب مستبأ وألحق القصف خسائر جسيمة في صفوف الإنقلابيين الحوثيين وفقاً للمصدر .

وكان طيران دعم الشرعية في اليمن قد تمكن خلال اليوميين الماضيين من تدمير دبابتين وأربعة عربات للحوثيين في مديرية مستبأ كانت في طريقها لجبهة حيران لتعزيز مواقع الميليشيا هناك .