4 خطوات لحمايتك من ” القنبلة الموقوتة ” السخان الكهربائي

علي القحطاني (صدى):

حذّرت مديرية الدفاع المدني، من مخاطر السخان الكهربائي، قائلة : ” لا تجعل سخانات المياه قنبلة موقوتة في بيتك ” .

وقدَّم الدفاع المدني عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، 4 إرشادات للحماية منه تمثلت في الآتي:

1. الصيانة الدورية للسخانات، فالتسربات الكلسية والصدأ يؤثر على فعالية صمام الأمان.

2. تأكد من فعالية منظم الحرارة ووصول الماء ودورانه داخل السخان.

3. 60 درجة مئوية الدرجة الأمثل للسخانات.

4. فصل التيار الكهربائي عن السخانات في حالة عدم الحاجة إليها.