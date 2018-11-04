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بالفيديو.. أسباب وضع ” الشبك ” حول الحجرة النبوية الشريفة

بالفيديو.. أسباب وضع ” الشبك ” حول الحجرة النبوية الشريفة
نايف السالم(صدى):

أوضح مدير معرض الحرمين بالمدينة المنورة، فايز الفايز، اليوم الأحد، سبب وضع ” الشبك ” حول الحجرة النبوية الشريفة بالمسجد النبوي.

وقال من خلال مقطع فيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين، عبر ” تويتر ” : إن أول من وضع الشبك على الحجرة النبوية الشريفة هو السلطان الظاهر بيبرس، في زيارته للمدينة المنورة عام 667هـ، بعدما شاهد مخالفات شرعية حول الحجرة.

وأضاف أنه في بداية الأمر كان مصنوعا من الخشب بارتفاع 3 أمتار، وبقي حتى حدوث الحريق الثاني للمسجد النبوي، لتتم صناعة ” شبك ” الحجرة النبوية الشريفة بوضعه الحالي في مصر عام 888 هـ – 1483م، في عهد السلطان الأشرف قايتباي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57682 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ,,

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صل على سيدنا محمد

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