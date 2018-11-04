صورة خادم الحرمين تزين برج بريدة التاريخي

سالم المطيري(صدى):

مع اقتراب الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة القصيم، تفنن أهالي المنطقة في طريقة الاحتفاء بهذه الزيارة.

وقام الأهالي بتزيين برج بريدة التاريخي بمنطقة القصيم، بصورة خادم الحرمين الشريفين، وذلك احتفاء بقائد الوطن الذي سيزور المنطقة هذا الأسبوع وتعبيرا على سعادتهم باقتراب موعد الزيارة.

الجدير بالذكر أن الزيارة التاريخية التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأسبوع الحالي لمنطقة القصيم هي الزيارة الأولى للملك منذ توليه مقاليد الحكم والتي وصفها أهالي المنطقة بأنها زيارة تعكس اهتمام القيادة بهذه البلاد المباركة بكل ما يهم المواطن وحرصها على الالتقاء بأبنائه المواطنين وخاصة لما تجسده هذه الزيارة كونها من أقوى صور التلاحم الوثيق بين أبناء الوطن قيادة وشعبًا.