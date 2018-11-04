مجلس أمناء جائزة الإبداع الرياضي يستعرض تقارير اللجان والاستعدادات لتكريم الفائزين

محمد السعران(صدى):

وجه مجلس أمناء ” جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ” إحدى ” مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ” الشكر إلى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة على رعايته ودعمه وتوجيهاته التي تشكل منهج عمل للجائزة.كما تقدم مجلس الأمناء بالشكر إلى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة لقيادته الجائزة الأكبر من نوعها والاولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي والتي تتصدر الجوائز الرياضية العالمية.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة الذي تزامن مع تنظيم ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي التي نظمتها الجائزة.

وترأس الاجتماع مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضره خالد علي بن زايد نائب رئيس المجلس، والأعضاء د. حسن مصطفى، مصطفى العرفاوي، د. خليفة الشعالي، منى بوسمرة، وموزة سعيد المري أمين عام الجائزة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.وقال مطر الطاير إن دعم وتوجيهات ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، جعلت الجائزة تحقق في 10 سنوات انجازات كبيرة وصلت الى جميع أرجاء الوطن العربي والعالم، ونالت شرف الانضمام إلى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكبر مبادرات تنموية وانسانية، وهو الأمر الذي يؤكد دور الجائزة الكبير الذي تقوم به في مجال تمكين الرياضين أينما كانوا وترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي.

وأشاد مجلس الأمناء بتنظيم الندوة تحت شعار تمكين الشباب في المجال الرياضي وهو شعار الدورة العاشرة للجائزة، وكذلك مشاركة نخبة من المتحدثين في جلسات الندوة يتقدمهم د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية.و اطلع مجلس الأمناء على تقارير اللجان الثلاث للجائزة وهي اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، كما تم الاطلاع على نتائج لجنة التحكيم وقراراتها بخصوص الفائزين في الدورة العاشرة، وتم اعتماد قائمة الأسماء في الفئات التنافسية، وكذلك أسماء المرشحين للفوز في الفئات التقديرية.

وتم رفع الأسماء إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الجائزة من أجل الاعتماد النهائي والمصادقة على النتائج قبل إعلان النتائج في المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيتم تنظيمه يوم 26 نوفمبر الجاري.فيما أكدت موزة المري أمين عام الجائزة أن مجلس الأمناء اعتمد أسماء 6 رياضيين ناشئين في الترشيحات النهائية على جائزة الإبداع الرياضي.