” الغذاء والدواء ” تعلن عن آلية سعودة وظائف العاملين في الدعاية الصيدلانية

علي القحطاني (صدى):

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، آلية سعودة وظائف العاملين في الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأكدت الهيئة عبر حسابها على ” تويتر ” أن الآلية الخاصة بتلك الوظائف يبدأ تطبيقها اليوم الأحد، سعيًا من الهيئة لتطبيق رؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع برنامج التحول الوطني لتوطين الوظائف.

وأضافت : يشترط على جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية ويعملون في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكونوا سعوديين بنهاية شهر يونيو من عام 2020م.

وأوضحت الهيئة أن العاملين في هذا المجال بدون ترخيص، سيتعرضون لعقوبات المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، وشركات الأدوية غير الملتزمة تعاقب وفقًا لنظام المنشآت.

لمعرفة التفاصيل شاهد : هنــــــا..