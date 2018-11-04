مشاعل الشحي تكشف عن موقفها من تعدد الزوجات.. ورد غير متوقع من زوجها

أماني الغامدي(صدى):

أكدتْ الفنانة الإماراتية الشابة، مشاعل الشحي، تأييدها لمبدأ تعدّد الزّوجات، موضّحة أنّها ليست ضد المبدأ على الإطلاق.

وأوضحت مشاعل، خلال استضافتها ببرنامج إذاعي مع زوجها، الفنان أحمد خميس، إنّ تعدّد الزّوجات يكون مهمًا في بعض الحالات، منها عدم إنجاب الزوجة.

وأشارت مشاعل إلى أنّها أكّدتْ لزوجها، أنّه في حال عدم إنجابها، ستقوم هي بنفسها، بخطبة فتاة أخرى له.

وعبر زوجها الفنان الإماراتي، أحمد خميس عن رفضه لمبدأ تعدّد الزّوجات مطلقًا، وأكّد، أنّه يراه عبارة عن مشاكل و” هم ” و” غم “.

ومن ناحية آخر قال خميس أنّه هو من يقوم بالحصول على الأموال، الخاصّة بأيّ دعاية يقومان بتقديمها موضحًا، أنّها قدّمتْ دعاية من قبل، وحصلتْ على 5 آلاف درهم، وقامتْ بإنفاقها، خلال يومين فقط.