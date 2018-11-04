نشر المذكرة التوضيحية لتعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

علي القحطاني(صدى):

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي، بإعداد ونشر المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1/596) وتاريخ 01 / 03 / 1425هـ (الموافق 20 / 04 / 2004م) لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين، وذلك لتعزيز لمبدأ الشفافية والمشاركة.

وتتضمن المذكرة التوضيحية للتعديلات على اللائحة التنفيذية:

• السند النظامي لتعديل اللائحة التنفيذية.

• نبذة عن العناصر الرئيسية لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية.

• عناصر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية وهي الموضوعات التي تتناولها المواد المُعّدَلة من اللائحة، يرد كل عنصر بالمذكرة متبوعاً بالمواد المنظمة له باللائحة، ومن ثم توضيحًا للأسباب الداعية للتعديل، وبعدها أهداف التعديل، وأخيرًا التجارب الدولية في الموضوع ذاته وذلك في بعض العناصر.

• جدول بالنص الحالي للمواد محل المشروع، وبعد التعديل وفقًا للموضح بالمذكرة.

ودعت المؤسسة، العموم والمختصين والمهتمين حيال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 26 / 04 / 1440هـ الموافق 02 / 01 / 2019م عبر البريد الإلكتروني [email protected] وستكون جميع المرئيات والملاحظات محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية، علمًا أن المؤسسة ستحرص على عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديلات المقترحة، بحيث ستعمل على إعداد القواعد والضوابط التي أُحيلت إليها بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية.

ويمكن الاطّلاع على المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها من خلال الرابط هنــا .