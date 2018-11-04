جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

ترغب جامعة جازان في التعاون مع حملة الماجستير والدكتوراه من المواطنين السعوديين لتدريس بعض المقررات في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية في مدينة جازان والمحافظات التابعة لها.

وذلك وفقًا لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة، طبقًا للشروط التالية:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها.

– أن يكون مجال تخصصه امتدادا للمراحل السابقة.

– القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

– موافقه جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

– ستكون أولوية التعاون لحملة الدكتوراه ثم الماجستير وفق الاحتياج.

وأوضحت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب هي:

1- صورة من المؤهلات العلمية.

2- صورة الهوية الوطنية.

3- السيرة الذاتية.

4- شهادات الخبرة إن وجدت.

وأعلنت الجامعة أن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 1440/02/26هـ، ويستمر لمدة أسبوعين.

وللاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، عليك الدخول على الرابط التالي هنــــا .