بالفيديو.. فنانة كويتية تغازل عبدالله بهمن وتسأله عن علاقته بـ ” ياسمين صبري “

أماني الغامدي(صدى):

سألت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مواطنها الفنان عبدالله بهمن، عن علاقته بياسمين صبري في فيديو نشرته عبر صفحتها على تطبيق ” سناب شات قائلة: ” وش قصة هالمصرية اللي قاموا عليك بسببها (ياسمين صبري)، فرد بهمن: ” أحبها ” .

وغازلته: ” أنت جميل يا ولد الكويت ممثل وكويتي وجميل وولدنا. ”

يذكر أن الفنان الكويتي، سبق أن قال في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: ” والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكاونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز، ولكنها عطتني بلوك، لأني كنت كاتب نفس الجملة لمي عز الدين. ”