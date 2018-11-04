بالفيديو.. اتحاد القدم الآسيوي يعلق على احتفال لاعبي الأخضر الشاب بكأس آسيا
سلَّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على تتويج المنتخب الوطني تحت 19 عامًا ببطولة كأس آسيا، وكذلك احتفال اللاعبين بالبطولة.
ونشر حساب الاتحاد الآسيوي على موقع ” تويتر ” ، تغطية للمباراة أثناء خوضها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لأهداف المنتخب الوطني في شباك نظيره الكوري الجنوبي، وكذلك احتفال اللاعبين بالفوز من داخل أتوبيس الفريق.
وعلّق الاتحاد الآسيوي قائلًا : ” هدفين في الشوط الأول كانت كافية لـ المملكة العربية السعودية للفوز ببطولة كأس آسيا للشباب، وتعطيل منتخب كوريا الجنوبية ليحرز لقبه الثالث في هذه المسابقة ” .
كما علّق على فيديو احتفال اللاعبين، قائلًا : ” نحن نأخذ احتفال فريق مختلف قليلاً هذه المرة. مع بطل السعودية المتوج حديثا، في أتوبيس الفريق ” .
وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” اليوم الأحد.
وهنأ معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، المنتخب الوطني الشاب، قائلًا : ” الحمدالله … كفو يارجال … مبروووك لكل سعودي … كالعادة احنا اسياد اسيا ” .
We're taking the team celebration slightly different this time. With the newly-crowned champions Saudi Arabia, in their team bus! #AFCU19 pic.twitter.com/IjKkgXpoHO
— #AFCU19 (@theafcdotcom) November 4, 2018
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