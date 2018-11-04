وفاة سائق إثر حادث تصادم مروع على طريق ” الرياض- المجمعة “

علي القحطاني(صدى):

لفظ وافد من الجنسية اليمنية أنفاسه الأخيرة إثر حادث مروع بعد تصادم مركبته بمؤخرة شاحنة، مساء اليوم، على الطريق السريع باتجاه الرياض بمحافظة المجمعة.

وتفصيلا؛ تلقت عمليات الدفاع المدني بالمجمعة بلاغاً عن طريق عمليات الهلال الأحمر عن وقوع حادث اصطدام سيارة نوع ” دينّا ” بمؤخرة شاحنة ” تريلا ” على الطريق السريع باتجاه الرياض.

وعند وصول الفرق المنتقلة لموقع الحادث تبيّن احتجاز قائد الدينّا بين ركام الحديد.، وعملت الفرق على سحبها عن مؤخرة الشاحنة، وإخراج قائدها بعد قصّ الحديد عنه.

واتضح أنه قد توفي، وقد نقلت الجثمان لثلاجة الموتى بالمستشفى بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.