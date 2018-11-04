بالصور.. ” الهلال ” يؤدي مرانة الرئيس استعدادًا لـ ” الاتفاق “

ماجد محمد(صدى):

أدى فريق نادي الهلال، عصر اليوم، مرانة الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نادي الاتفاق، وبدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني.

وفرض جورجي جيسوس، المدير الفني، مناورة على جزء من مساحة الملعب، كما طبق عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.

وتابع المران صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي، ونائبه فهد الراشد، مع مشاركة اللاعب عمر خربين في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

يذكر أن الفريق سيختتم تحضيراته لمواجهة الاتفاق بمران مغلق يقام مساء يوم غد الأثنين.