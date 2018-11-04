ضبط نصف طن حشيش و شحنة متفجرات قبل وصولها إلى الحوثيين

وكالات(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في عمليتين مختلفتين، اليوم، نصف طن من الحشيش المخدر، و720 قالب (تي إن تي) جاهز للتفجير.

وأوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، أن النقاط الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 500 كيلو حشيش مخدر كان مخفياً بطرق احترافية على متن إحدى القاطرات، أثناء توجهها إلى مليشيا الحوثي بصنعاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع متهمين اثنين إلى النيابة العامة.

وأشار العميد المداني، إلى أن إحدى النقاط الأمنية الأخرى تمكنت من ضبط 720 قالب (تي إن تي) جاهزة للتفجير معبأة في 11 صندوقا، كانت محملة على متن سيارة ونيت (هيلوكس) متجهة إلى مدينة مأرب، ويجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية بشأن المضبوطات والمتهمين المضبوطة معهم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية.